Волинянин, який зґвалтував маленьку дівчинку, сяде на 13 років

20-річний молодик напав на 4-річну дитину та зґвалтував.

На Волині 20-річного молодика визнано винним у зґвалтуванні малолітньої дитина та засуджено на 13 років позбавлення волі. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Прокурори у суді довели, що житель одного з сіл Луцького району вчинив злочин у травні 2022 року. Він зґвалтував 4-річну дівчинку вдень на шкільному подвір’ї.

На вирок чоловік очікував під вартою.

Інформацію про кривдника дитини мають внести до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Раніше ми писали, що на Хмельниччині чоловік зґвалтував 13-річну дівчинку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.