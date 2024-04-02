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Волинянин, який зґвалтував маленьку дівчинку, сяде на 13 років

22:19, 2 квітня 2024
20-річний молодик напав на 4-річну дитину та зґвалтував.
Волинянин, який зґвалтував маленьку дівчинку, сяде на 13 років
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На Волині 20-річного молодика визнано винним у зґвалтуванні малолітньої дитина та засуджено на 13 років позбавлення волі. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

Прокурори у суді довели, що житель одного з сіл Луцького району вчинив злочин у травні 2022 року. Він зґвалтував 4-річну дівчинку вдень на шкільному подвір’ї.

На вирок чоловік очікував під вартою.

Інформацію про кривдника дитини мають внести до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Раніше ми писали, що на Хмельниччині чоловік зґвалтував 13-річну дівчинку. 

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