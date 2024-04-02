Волынянин, который изнасиловал маленькую девочку, сядет на 13 лет

20-летний парень напал на 4-летнего ребенка и изнасиловал.

На Волыни 20-летний молодой человек признан виновным в изнасиловании малолетнего ребенка и осужден на 13 лет лишения свободы. Об этом сообщает областная прокуратура.

Прокуроры в суде доказали, что житель одного из сел Луцкого района совершил преступление в мае 2022 года. Он изнасиловал 4-летнюю девочку днем на школьном дворе.

Приговора мужчина ожидал под стражей.

Информация об обидчике ребенка должна быть внесена в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Ранее мы писали, что в Хмельницкой области мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку.

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