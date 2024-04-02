Практика судов
  1. В Украине

На Львовщине из-за неправильного диагноза терапевта на рабочем месте умер мужчина

22:55, 2 апреля 2024
По данным правоохранителей, врач не смог диагностировать у 63-летнего мужчины острый инфаркт и не госпитализировала его в стационар.
На Львовщине из-за неправильного диагноза терапевта на рабочем месте умер мужчина
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области врачу-терапевту Сколевской центральной больницы объявили подозрение в ненадлежащем исполнении обязанностей. По версии правоохранителей, врач не смогла диагностировать у мужчины острый инфаркт и не госпитализировала его в стационар. В результате он умер.

Как сообщили в полиции, 9 мая прошлого года около 16:50 в медицинское учреждение за помощью обратился 63-летний мужчина, который жаловался на высокое артериальное давление и боль за грудиной.

Терапевт приемного отделения провела пациенту первичный осмотр и электрокардиограмму, после чего его отпустила. В дальнейшем около 18:00 пациент скончался на рабочем месте – на территории карьера.

Экспертиза установила, что причиной смерти больного стало заболевание сердца (острый инфаркт), осложнившееся нарушением сократительной функции сердечной мышцы и приведшее к остановке сердца, кровообращению и дыханию. Врач же поставила неправильный диагноз «ишемическая болезнь сердца».

Теперь ей грозит лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет, исправительные работы либо ограничение свободы на два года, либо лишение свободы на тот же срок.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурс на должности дисциплинарных инспекторов завершится в сентябре 2024 года

В апреле конкурсная комиссия осуществит процедуру допуска кандидатов к участию в конкурсе.

Ограниченно годные должны пройти медицинское освидетельствование: Президент подписал закон

Мужчины, признанные ограниченно годными к службе, должны будут в течение 9 месяцев пройти повторное медицинское освидетельствование.

Владимир Зеленский подписал закон о цифровизации военного учета и Электронный кабинет военнообязанного

Реализация нового закона позволяет ввести электронный военный билет, собрать персональные данные военнообязанных в систематизированные досье и выявить граждан, не состоящих на военном учете, но имеющихся в других государственных реестрах.

Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет

Закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет подписан Президентом.

Почему Президенту вместо прокуратуры приходится разбираться с безосновательным давлением на бизнес и журналистов

Руководству Офиса Генпрокурора и СБУ нужны решения СНБО и публичные разоблачения, чтобы вспомнить, кто должен разбираться с безосновательным уголовным преследованием бизнеса и журналистов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Димерлій
    Олександр Димерлій
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду