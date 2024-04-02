На Львовщине из-за неправильного диагноза терапевта на рабочем месте умер мужчина

По данным правоохранителей, врач не смог диагностировать у 63-летнего мужчины острый инфаркт и не госпитализировала его в стационар.

Во Львовской области врачу-терапевту Сколевской центральной больницы объявили подозрение в ненадлежащем исполнении обязанностей. По версии правоохранителей, врач не смогла диагностировать у мужчины острый инфаркт и не госпитализировала его в стационар. В результате он умер.

Как сообщили в полиции, 9 мая прошлого года около 16:50 в медицинское учреждение за помощью обратился 63-летний мужчина, который жаловался на высокое артериальное давление и боль за грудиной.

Терапевт приемного отделения провела пациенту первичный осмотр и электрокардиограмму, после чего его отпустила. В дальнейшем около 18:00 пациент скончался на рабочем месте – на территории карьера.

Экспертиза установила, что причиной смерти больного стало заболевание сердца (острый инфаркт), осложнившееся нарушением сократительной функции сердечной мышцы и приведшее к остановке сердца, кровообращению и дыханию. Врач же поставила неправильный диагноз «ишемическая болезнь сердца».

Теперь ей грозит лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет, исправительные работы либо ограничение свободы на два года, либо лишение свободы на тот же срок.

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