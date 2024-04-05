Екологічне забруднення в курортному містечку Карпат: на Львівщині судитимуть директорів підприємств

Відходи мали вивозити на діючий Стрийський полігон, а насправді вивозили на Славський закритий полігон.

Фото: Львівська обласна прокуратура

На Львівщині судитимуть двох керівників комунального підприємства, обвинувачених у забрудненні земель курортного селища Славське, що розташоване в Карпатах. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Як стало відомо, обвинувачені протягом 2018-2022 років по черзі у Славську очолювали комунальне підприємство. Вони незаконно захороняли сміття на забороненому для використання місцевому полігоні твердих побутових відходів.

Попередньо, між селищною радою та комунальним підприємством було укладено договір про надання послуг з вивезення побутових відходів. Згідно його умов відходи мали вивозити на діючий Стрийський полігон твердих побутових відходів.

Проте службові особи створювали лише документальну видимість утилізації сміття за визначеним договором місцем. А насправді вивозили його на Славський закритий полігон, фунціонування якого з 2010 року зупинена згідно приписів Державної екологічної інспекції у Львівській області.

Внаслідок таких дій спричинено екологічне забруднення земель поряд з полігоном, прибережної захисної смуги та поверхневих вод місцевої річки. Загальна сума збитків становить майже 2,8 млн грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.