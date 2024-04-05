Экологическое загрязнение в курортном городке Карпат: во Львовской области будут судить директоров предприятий

Отходы должны были вывозить на действующий Стрыйский полигон, а на самом деле вывозили на Славский закрытый полигон.

Во Львовской области будут судить двух руководителей коммунального предприятия, обвиняемых в загрязнении земель курортного поселка Славское, расположенного в Карпатах. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как стало известно, обвиняемые в течение 2018-2022 годов поочередно в Славске возглавляли коммунальное предприятие. Они незаконно захороняли мусор на запрещенном для использования местном полигоне твердых бытовых отходов.

Предварительно между поселковым советом и коммунальным предприятием был заключен договор о предоставлении услуг по вывозу бытовых отходов. Согласно его условиям отходы должны были вывозиться на действующий Стрыйский полигон твердых бытовых отходов.

Однако должностные лица создавали только документальную видимость утилизации мусора по определенному договору месту. А на самом деле вывозили его на Славский закрытый полигон, функционирование которого с 2010 года остановлено согласно предписаниям Государственной экологической инспекции во Львовской области.

В результате таких действий вызвано экологическое загрязнение земель рядом с полигоном, прибрежной защитной полосой и поверхностными водами местной реки. Общая сумма ущерба составляет около 2,8 млн грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.