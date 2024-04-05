Какие есть виды страховых выплат в результате несчастного случая на производстве: разъяснение

Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, какие есть виды страховых выплат в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.
В случае наступления страхового случая застрахованному лицу осуществляется возмещение вреда, причиненного в результате несчастного случая на производстве и/или профессионального заболевания, или в случае его смерти лицам, имеющим на это право.
Законом Украины от 23.09.1999 № 1105-XIV «Об общеобязательном государственном социальном страховании» предусмотрены следующие виды страховых выплат вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания:
- помощь по временной нетрудоспособности;
- одноразовая помощь в случае устойчивой потери профессиональной трудоспособности;
- ежемесячные страховые выплаты;
- выплаты в случае временного перевода на более легкую, нижеоплачиваемую работу;
- ежемесячные страховые выплаты потерпевшему, проходящему профессиональное обучение или переквалификацию;
- ежемесячные выплаты ребенку, родившемуся с инвалидностью вследствие травмирования на производстве или профессионального заболевания его матери во время беременности;
- компенсация потерпевшему и сопровождающему его лицу стоимости проезда к месту лечения и/или реабилитации и в обратном направлении;
- страховые выплаты нетрудоспособным членам семьи в случае смерти потерпевшего.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.