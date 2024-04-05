Какие есть виды страховых выплат в результате несчастного случая на производстве: разъяснение

В Украине есть 8 видов страховых выплат в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

Фото: obkom.dp.ua

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Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, какие есть виды страховых выплат в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

В случае наступления страхового случая застрахованному лицу осуществляется возмещение вреда, причиненного в результате несчастного случая на производстве и/или профессионального заболевания, или в случае его смерти лицам, имеющим на это право.

Законом Украины от 23.09.1999 № 1105-XIV «Об общеобязательном государственном социальном страховании» предусмотрены следующие виды страховых выплат вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания:

- помощь по временной нетрудоспособности;

- одноразовая помощь в случае устойчивой потери профессиональной трудоспособности;

- ежемесячные страховые выплаты;

- выплаты в случае временного перевода на более легкую, нижеоплачиваемую работу;

- ежемесячные страховые выплаты потерпевшему, проходящему профессиональное обучение или переквалификацию;

- ежемесячные выплаты ребенку, родившемуся с инвалидностью вследствие травмирования на производстве или профессионального заболевания его матери во время беременности;

- компенсация потерпевшему и сопровождающему его лицу стоимости проезда к месту лечения и/или реабилитации и в обратном направлении;

- страховые выплаты нетрудоспособным членам семьи в случае смерти потерпевшего.

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