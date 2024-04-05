Які є види страхових виплат внаслідок нещасного випадку на виробництві: роз’яснення

В Україні є 8 видів страхових виплат внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

Фото: obkom.dp.ua

Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, які є види страхових виплат внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання

У разі настання страхового випадку застрахованій особі здійснюється відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок нещасного випадку на виробництві та/або професійного захворювання, або в разі її смерті особам, які мають на це право.

Законом України від 23.09.1999 № 1105-XIV «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» передбачено такі види страхових виплат внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання:

- допомога по тимчасовій непрацездатності;

- одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної працездатності;

- щомісячні страхові виплати;

- виплати в разі тимчасового переведення на легшу, нижчеоплачувану роботу;

- щомісячні страхові виплати потерпілому, який проходить професійне навчання або перекваліфікацію;

- щомісячні виплати дитині, яка народилася з інвалідністю внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності;

- компенсація потерпілому та особі, яка його супроводжує, вартості проїзду до місця лікування та/або реабілітації і у зворотному напрямку;

- страхові виплати непрацездатним членам сім’ї в разі смерті потерпілого.

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