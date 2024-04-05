Практика судів
  1. В Україні

Які є види страхових виплат внаслідок нещасного випадку на виробництві: роз’яснення

08:19, 5 квітня 2024
В Україні є 8 видів страхових виплат внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.
Які є види страхових виплат внаслідок нещасного випадку на виробництві: роз’яснення
Фото: obkom.dp.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, які є види страхових виплат внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання

У разі настання страхового випадку застрахованій особі здійснюється відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок нещасного випадку на виробництві та/або професійного захворювання, або в разі її смерті особам, які мають на це право.

Законом України від 23.09.1999 № 1105-XIV «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» передбачено такі види страхових виплат внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання:

- допомога по тимчасовій непрацездатності;

- одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної працездатності;

- щомісячні страхові виплати;

- виплати в разі тимчасового переведення на легшу, нижчеоплачувану роботу;

- щомісячні страхові виплати потерпілому, який проходить професійне навчання або перекваліфікацію;

- щомісячні виплати дитині, яка народилася з інвалідністю внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності;

- компенсація потерпілому та особі, яка його супроводжує, вартості проїзду до місця лікування та/або реабілітації і у зворотному напрямку;

- страхові виплати непрацездатним членам сім’ї в разі смерті потерпілого.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Командир взводу спробував продати прилад нічного бачення, щоб купити автомобіль у підрозділ: що вирішив суд

Суд визнав провину старшого лейтенанта, однак вирішив його суворо не карати.

Кабмін дозволив держслужбовцям заповідати свою грошову допомогу на випадок загибелі родичам

Державні службовці та працівники критичної інфраструктури відтепер зможуть скласти документ на зразок заповіту стосовно того, кому віддати їх грошову допомогу у разі загибелі.

Верховна Рада вирішить проблему з мораторієм на продаж майна державних підприємств

Як вказують депутати, якщо державне підприємство заборгує іншому суб'єкту кошти, навіть у разі отримання судового рішення про стягнення боргу державний виконавець обмежений у заходах з його виконання, оскільки діє мораторій.

До закону про обробку за кордоном інформації, що містить державну таємницю, пропонують внести зміни

Закон про ідентифікацію громадян за допомогою Реєстру військовозобов’язаних буквально скасував заборону обробки інформації, що становить державну таємницю, за допомогою хмарних ресурсів, розміщених за кордоном – що пропонують депутати.

Кабмін опублікував зміни до правил перетину кордону для виїзду за кордон студентів

Постанова про зміни до правил перетину кордону визначає перелік документів, що необхідні студентам для виїзду за кордон.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Дроботова
    Тетяна Дроботова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді