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Укрзалізниця планує запустити сімейні вагони

17:54, 5 квітня 2024
Сімейні вагони будуть доступні на мінімум 3 внутрішніх маршрутах.
Укрзалізниця планує запустити сімейні вагони
Джерело фото: interfax
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Укрзалізниця планує запустити проєкт «сімейних вагонів» до кінця поточного року для внутрішніх пасажирських перевезень. Про це повідомив голова правління УЗ Євген Лященко під час брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

«Сімейні вагони» будуть мінімум на трьох внутрішніх маршрутах, це шість вагонів. Можливо, таких вагонів буде більше», – сказав Лященко.

Глава УЗ Лященко підкреслив, що проєкт буде реалізовано до кінця поточного року.

Концепцію проєкту «сімейних вагонів» розробила сама «Укрзалізниця» спільно з UNICEF, який також фінансуватиме переобладнання вагонів.

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