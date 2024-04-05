Суддю Запорізького апеляційного суду звільнено у відставку

Суддю з Запоріжжя звільнили у зв’язку з поданням заяви про відставку.

У четвер, 4 квітня, Вища рада правосуддя вирішила звільнити Маловічко Світлану Володимирівну з посаду судді Запорізького апеляційного суду у зв’язку з поданням заяви про відставку. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Раніше ми писали, що Вища рада правосуддя звільнила у відставку суддів Південно-західного апеляційного господарського суду та Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Крім того, ВРП вирішила звільнити 5 суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.

Ще ВРП звільнила суддю Кузнецовського міського суду Валерія Малкова.

Додамо, за два місяці 2024 року ВРП тимчасово відсторонила 6 суддів від здійснення правосуддя.

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