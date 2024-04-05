Судью Запорожского апелляционного суда уволили в отставку

Судью из Запорожья уволили в связи с подачей заявления об отставке.

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В четверг, 4 апреля, Высший совет правосудия решил уволить Маловичко Светлану Владимировну с должности судьи Запорожского апелляционного суда в связи с подачей заявления об отставке. Об этом сообщил официальный сайт ВРП.

Ранее сообщалось, что Высший совет правосудия уволил в отставку судей Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда и Саксаганского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области.

Кроме того, ВСП решил уволить 5 судей в связи с подачей заявлений об отставке.

Еще ВСП уволил судью Кузнецовского городского суда Валерия Малкова.

Добавим, за два месяца 2024 года ВСП временно отстранил 6 судей от осуществления правосудия.

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