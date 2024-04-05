Укрзализныця планирует запустить семейные вагоны

Семейные вагоны будут доступны на минимум 3 внутренних маршрутах.

Источник фото: interfax

Укрзализныця планирует запустить проект "семейных вагонов" до конца текущего года для внутренних пассажирских перевозок. Об этом сообщил председатель правления УЗ Евгений Лященко во время брифинга, передает Интерфакс-Украина.

"Семейные вагоны" будут минимум на трех внутренних маршрутах, это шесть вагонов. Возможно, таких вагонов будет больше", - сказал Лященко.

Глава УЗ Лященко подчеркнул, что проект будет реализован до конца текущего года.

Концепцию проекта "семейных вагонов" разработала сама "Укрзализныця" совместно с UNICEF, который также будет финансировать переоборудование вагонов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.