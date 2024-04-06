Практика судів
  1. В Україні

Як знайти контакти МСЕК та куди звертатися, якщо під час проходження порушують права

11:05, 6 квітня 2024
У МОЗ відповіли на деякі питання, щодо проходження медико-соціальної експертної комісії.
Як знайти контакти МСЕК та куди звертатися, якщо під час проходження порушують права
Джерело фото: armyinform.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що одне із найпоширеніших запитань, яке ставлять українці, звертаючись на гарячу лінію МОЗ – як знайти адреси та контакти МСЕК.

З контактами МСЕК можна ознайомитися за посиланням – тут.

А у випадку, якщо під час проходження медико-соціальної експертної комісії порушуються права, зокрема, якщо вимагають гроші за проходження МСЕК, можна звернутися за телефоном – 0 800 60 2019 (щоденно з 8:00 до 20:00).

МОЗ нагадує, що на період дії воєнного стану МСЕК здійснює свої функції за принципом екстериторіальності – людина може пройти медико-соціальну експертизу незалежно від місця реєстрації, за місцем фактичного перебування.

Крім того, якщо пацієнт не має змоги особисто прийти на огляд МСЕК, рішення приймається заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я.

Також, наголошують у МОЗ, для людей, термін переогляду інвалідності яких припав на цей період, і які не можуть пройти обстеження й оформити направлення на МСЕК, строк повторного огляду вважається продовженим на весь час дії воєнного стану та впродовж пів року після його припинення/скасування.

До того ж, отримати відповідь на питання зі сфери охорони здоров’я можна, звернувшись до Національного контакт-центру МОЗ — 0 800 60 20 19. Зокрема, з питаннями як продовжити термін дії інвалідності, як оскаржити рішення МСЕК тощо.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Митні перевірки відновлюються з 1 травня за деякими виключеннями – закон

З 1 травня 2024 року до закінчення воєнного стану документальні перевірки з питань митної справи, у тому числі щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів, проводяться митними органами з урахуванням особливостей.

Велика Палата Верховного Суду відповіла, чи може значне навантаження слугувати виправданням для затягування суддею розгляду заяви про самовідвід

Суддя вказувала, що відсутні підстави для притягнення її до відповідальності, оскільки відповідальність судді може наставати виключно за порушення строків, встановлених законом, а стаття 81 КПК не містить визначеного строку розгляду питання про самовідвід.

Суддя мобілізувався в територіальну оборону, однак колега відмовилася розглядати справи мобілізованого судді

Конфлікт спалахнув в Саксаганському районному суді Кривого Рогу.

Хто і скільки заробив у Вищій раді правосуддя за 2023 рік

На зарплату 16 членів Вищої ради правосуддя у 2023 році витратили більше 40 млн грн.

Місце роботи, посвідчення водія, податковий номер, відцифроване обличчя: які дані потраплять до Реєстру військовозобов’язаних

Від диплома і курсів підвищення кваліфікації до дозволу на зберігання зброї – які дані будуть збиратися в Реєстрі військовозобов’язаних.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Бугіль
    Володимир Бугіль
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва