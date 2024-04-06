Як знайти контакти МСЕК та куди звертатися, якщо під час проходження порушують права

У МОЗ відповіли на деякі питання, щодо проходження медико-соціальної експертної комісії.

Джерело фото: armyinform.com.ua

У Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що одне із найпоширеніших запитань, яке ставлять українці, звертаючись на гарячу лінію МОЗ – як знайти адреси та контакти МСЕК.

З контактами МСЕК можна ознайомитися за посиланням – тут.

А у випадку, якщо під час проходження медико-соціальної експертної комісії порушуються права, зокрема, якщо вимагають гроші за проходження МСЕК, можна звернутися за телефоном – 0 800 60 2019 (щоденно з 8:00 до 20:00).

МОЗ нагадує, що на період дії воєнного стану МСЕК здійснює свої функції за принципом екстериторіальності – людина може пройти медико-соціальну експертизу незалежно від місця реєстрації, за місцем фактичного перебування.

Крім того, якщо пацієнт не має змоги особисто прийти на огляд МСЕК, рішення приймається заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я.

Також, наголошують у МОЗ, для людей, термін переогляду інвалідності яких припав на цей період, і які не можуть пройти обстеження й оформити направлення на МСЕК, строк повторного огляду вважається продовженим на весь час дії воєнного стану та впродовж пів року після його припинення/скасування.

До того ж, отримати відповідь на питання зі сфери охорони здоров’я можна, звернувшись до Національного контакт-центру МОЗ — 0 800 60 20 19. Зокрема, з питаннями як продовжити термін дії інвалідності, як оскаржити рішення МСЕК тощо.

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