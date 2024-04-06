Как найти контакты МСЭК и куда обращаться, если во время прохождения нарушают права

В Минздраве ответили на некоторые вопросы, касающиеся прохождения медико-социальной экспертной комиссии.

Источник фото: armyinform.com.ua

В Министерстве здравоохранения отмечают, что один из самых распространенных вопросов, которые задают украинцы, обращаясь на горячую линию Минздрава – как найти адреса и контакты МСЭК.

С контактами МСЭК можно ознакомиться по ссылке здесь.

А в случае, если во время прохождения медико-социальной экспертной комиссии нарушаются права, в частности, если требуют деньги за прохождение МСЭК, можно обратиться по телефону – 0 800 60 2019 (ежедневно с 8:00 до 20:00).

Минздрав напоминает, что на период действия военного положения МСЭК осуществляет свои функции по принципу экстерриториальности – человек может пройти медико-социальную экспертизу, независимо от места регистрации, по месту фактического пребывания.

Кроме того, если пациент не имеет возможности лично прийти на осмотр МСЭК, решение принимается заочно на основании направления врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения.

Также, подчеркивают в Минздраве, для людей, срок пересмотра инвалидности которых пришелся на этот период, и которые не могут пройти обследование и оформить направление на МСЭК, срок повторного осмотра считается продленным на все время действия военного положения и в течение полугода после его прекращения/отмены.

К тому же, получить ответ на вопросы из сферы здравоохранения можно, обратившись в Национальный контакт-центр Минздрава — 0 800 60 20 19. В частности, с вопросами как продлить срок действия инвалидности, как обжаловать решение МСЭК и т.д.

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