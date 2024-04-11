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Укрзалізниця запустила функцію моніторингу й автовикупу квитків

22:36, 11 квітня 2024
У випадку моніторингу конкретного поїзда можливо увімкнути функцію автоматичної купівлі квитків.
Укрзалізниця запустила функцію моніторингу й автовикупу квитків
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«Укрзалізниця» повідомила про запуск функції моніторингу квитків з можливістю автовикупу для всіх користувачів.

Як зазначили в УЗ, команда відтестувала новий сервіс із 3225 користувачами та отримала близько 500 повідомлень із пропозиціями та виправленнями. Тепер доступ до сервісу відкривають для всіх користувачів застосунку.

Для користувачів, авторизованих через Дія.Підпис, доступний моніторинг двох типів:

  • моніторинг на поїзди, які вже у продажу (з можливістю відстежувати наявність конкретних місць);
  • моніторинг на напрямки (з можливістю відстежувати появу в продажі поїздів між обраними містами).

У випадку моніторингу конкретного поїзда також можливо увімкнути функцію автоматичної купівлі квитків. Для цього треба внести дані пасажирів та оплатити замовлення: при активації функції одразу відбуватиметься зняття коштів, а у випадку, якщо моніторинг буде скасований або потрібні квитки не знайдуться, кошти повернуться на картку автоматично.

Коли необхідні квитки будуть знайдені, користувачі отримуватимуть пуш-сповіщення у застосунку. Якщо активована функція автовикупу, то користувачам приходитиме пуш-сповіщення про вже викуплені квитки.

Однак, в УЗ наголошують, що моніторинг та автоматична купівля квитків недоступні для поїздів до/з Польщі (крім Інтерсіті+) та прямого поїзда Київ – Відень, але можна отримати сповіщення про відкриття продажу квитків на ці напрямки.

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