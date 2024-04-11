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Укрзализныця запустила функцию мониторинга и автовыкупа билетов

22:36, 11 апреля 2024
В случае мониторинга конкретного поезда можно включить функцию автоматической покупки билетов.
Укрзализныця запустила функцию мониторинга и автовыкупа билетов
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«Укрзализныця» сообщила о запуске функции мониторинга билетов с возможностью автовыкупа для всех пользователей.

Как отметили в УЗ, команда оттестовала новый сервис с 3225 пользователями и получила около 500 сообщений с предложениями и исправлениями. Теперь доступ к сервису открывается для всех пользователей приложения.

Для пользователей, авторизованных через Дія.Підпис, доступен мониторинг двух типов:

  • мониторинг на поезда, которые уже в продаже (с возможностью отслеживать наличие конкретных мест);
  • мониторинг по направлениям (с возможностью отслеживать появление в продаже поездов между выбранными городами).

В случае мониторинга конкретного поезда также можно включить функцию автоматической покупки билетов. Для этого нужно внести данные пассажиров и оплатить заказ: при активации функции сразу будет происходить снятие средств, а в случае, если мониторинг будет отменен или нужные билеты не найдутся, средства вернутся на карту автоматически.

Когда необходимые билеты будут найдены, пользователи будут получать пуш-уведомления в приложении. Если активирована функция автовыкупа, то пользователям будет приходить пуш-уведомление об уже выкупленных билетах.

Однако, в УЗ отмечают, что мониторинг и автоматическая покупка билетов недоступны для поездов в/из Польши (кроме Интерсити+) и прямого поезда Киев – Вена, но можно получить уведомление об открытии продажи билетов на эти направления.

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