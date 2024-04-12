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У військовозобов'язаних буде 60 днів для оновлення даних,— Олена Мошенець

17:32, 12 квітня 2024
Якщо військовозобов'язані не оновлять дані протягом вказаного періоду, передбачаються штрафи.
У військовозобов'язаних буде 60 днів для оновлення даних,— Олена Мошенець
Джерело фото: sluga-narodu.com
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Прийнятий в цілому Верховною Радою 11 квітня законопроект про мобілізацію 10449 передбачає, що військовозобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності закону, зобов’язані уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг, або Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, або у ТЦК.

На цьому наголосила заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Олена Мошенець.

Якщо військовозобов'язані не оновлять дані протягом вказаного періоду, передбачаються штрафи.

Вона наголосила, що держава повинна мати чітку та прозору інформацію щодо мобілізаційного ресурсу.

Як ми писали раніше, перехідні положення встановлюють, що громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші персональні дані.

 

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