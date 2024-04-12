У военнообязанных будет 60 дней для обновления данных, — Елена Мошенец

Если военнообязанные не обновят данные в течение указанного периода, предусматриваются штрафы.

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Принятый в целом Верховной Радой 11 апреля законопроект о мобилизации 10449 предусматривает, что военнообязанные в течение 60 дней со дня вступления в силу закона обязаны уточнить свои учетные данные через центры предоставления административных услуг, или Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, или в ТЦК.

Об этом заявила заместительница председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики Елена Мошенец.

Если военнообязанные не обновят данные в течение указанного периода, предусматриваются штрафы.

Она подчеркнула, что государство должно иметь четкую и прозрачную информацию о мобилизационном ресурсе.

Как мы ранее писали, переходные положения устанавливают, что граждане Украины, состоящие на военном учете, обязаны в течение 60 дней со дня вступления в силу настоящего Закона уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии электронной почты) и другие персональные данные.

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