Практика судов
  1. В Украине

Принятие закона о мобилизации нужно для победы, – заявили в Раде

16:35, 12 апреля 2024
Кроме мобилизационного законопроекта, Правительство должно подготовить законы по ротации и демобилизации.
Принятие закона о мобилизации нужно для победы, – заявили в Раде
Источник фото: kp.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Заместитель председателя Временной специальной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов, народный депутат Лариса Билозир подчеркнула необходимость принятия закона о мобилизации №10449 для обеспечения победы.

"Хватит прятать Правительству голову в песок и работать над нормативно-правовыми актами и над законами, которые они должны внести в Раду в ближайшее время", - сказала Билозир.

По ее словам, у россиян семь раз больше личного состава, чем у украинских военных.

По ее словам, военное руководство страны обратилось к народным депутатам с призывом поддержать законопроект о мобилизации в том виде, который поддержал соответствующий Комитет. Все необходимые правки к законопроекту были одобрены конституционным большинством.

Параллельно с законопроектом о мобилизации было внесено постановление, которое также получило поддержку в зале. Все правки были поддержаны конституционным большинством.

"Депутаты подготовили постановление, которое сегодня тоже было внесено в зал, проголосовано, которое обязывает Правительство дополнительно к мобилизационному законопроекту, который станет законом, подготовить законы по ротации, по демобилизации: качественные, хорошие законы, которые будут предусматривать возможность нашим ребятам отдыхать, демобилизоваться при необходимости, разработать эффективные механизмы, также вопросы медицинской помощи, социальной, вопросы реабилитации".

Основным пунктом постановления стал вопрос о материальном обеспечении военнослужащих, которые находятся на линии соприкосновения и находятся в первых рядах обороны государства. Как ранее мы писали, военнослужащие "на нуле" смогут получить доплату в размере 70 тысяч гривен.

"Главный пункт был - материальное обеспечение военных, которые на линии соприкосновения, которые в первых рядах обороны государства. И также обязали конкретно в этом постановлении разработать законопроект или нормативно-правовой акт о доплате в 70 тысяч гривен к тому финансовому обеспечению, которое уже получают военные, которые на переднем фланге", - добавила Билозир.

Ранее Верховная Рада приняла закон об усилении мобилизации.

Также мы писали, что закон о мобилизации предусматривает пересмотр порядка бронирования работников и бронирование владельцев критически важных бизнесов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных

Лента новостей

Блоги
Публикации
В каких случаях производится передача судебного дела ранее определенному судье: изменения в Положение об автоматизированной системе документооборота суда

Новые изменения в Положение об автоматизированной системе документооборота суда вступят в силу с 1 мая.

Система «Оберег» заработает с другими реестрами, откуда подтянутся данные о военнообязанных – член Комитета по нацбезопасности

Кроме месседжа иностранным партнерам, что Украина усиливает мобилизационные процессы, также закон о мобилизации даст Генштабу ВСУ четкое понимание, сколько людей в Украине можно мобилизовать.

Закон о мобилизации допускает двойное толкование в вопросе бронирования госслужащих – точку придется ставить Кабмину

Формулировки, заложенные в новую редакцию статьи 25 закона о мобилизации по бронированию государственных служащих, могут толковаться неоднозначно.

Мужчины, получающие второе высшее образование, сохраняют право на отсрочку до конца учебного года

Аспиранты получат отсрочку от мобилизации, а получающие второе высшее образование – нет.

Правительство назначило замглавы Офиса Президента Андрея Сибигу заместителем главы МИД Дмитрия Кулебы

Андрей Сибига, бывший заместителем главы Офиса Президента, станет заместителем министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, заместитель главы МИД Николай Точицкий станет новым заместителем руководителя ОП.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Макаренко
    Володимир Макаренко
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Юлія Соколовська
    Юлія Соколовська
    заступник керівника Офісу Президента України