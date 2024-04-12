Принятие закона о мобилизации нужно для победы, – заявили в Раде

Кроме мобилизационного законопроекта, Правительство должно подготовить законы по ротации и демобилизации.

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Заместитель председателя Временной специальной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов, народный депутат Лариса Билозир подчеркнула необходимость принятия закона о мобилизации №10449 для обеспечения победы.

"Хватит прятать Правительству голову в песок и работать над нормативно-правовыми актами и над законами, которые они должны внести в Раду в ближайшее время", - сказала Билозир.

По ее словам, у россиян семь раз больше личного состава, чем у украинских военных.

По ее словам, военное руководство страны обратилось к народным депутатам с призывом поддержать законопроект о мобилизации в том виде, который поддержал соответствующий Комитет. Все необходимые правки к законопроекту были одобрены конституционным большинством.

Параллельно с законопроектом о мобилизации было внесено постановление, которое также получило поддержку в зале. Все правки были поддержаны конституционным большинством.

"Депутаты подготовили постановление, которое сегодня тоже было внесено в зал, проголосовано, которое обязывает Правительство дополнительно к мобилизационному законопроекту, который станет законом, подготовить законы по ротации, по демобилизации: качественные, хорошие законы, которые будут предусматривать возможность нашим ребятам отдыхать, демобилизоваться при необходимости, разработать эффективные механизмы, также вопросы медицинской помощи, социальной, вопросы реабилитации".

Основным пунктом постановления стал вопрос о материальном обеспечении военнослужащих, которые находятся на линии соприкосновения и находятся в первых рядах обороны государства. Как ранее мы писали, военнослужащие "на нуле" смогут получить доплату в размере 70 тысяч гривен.

"Главный пункт был - материальное обеспечение военных, которые на линии соприкосновения, которые в первых рядах обороны государства. И также обязали конкретно в этом постановлении разработать законопроект или нормативно-правовой акт о доплате в 70 тысяч гривен к тому финансовому обеспечению, которое уже получают военные, которые на переднем фланге", - добавила Билозир.

Ранее Верховная Рада приняла закон об усилении мобилизации.

Также мы писали, что закон о мобилизации предусматривает пересмотр порядка бронирования работников и бронирование владельцев критически важных бизнесов.

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