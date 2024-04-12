Прийняття закону про мобілізацію потрібно для перемоги, – заявили в Раді

Крім мобілізаційного законопроекту, Уряд має підготувати закони по ротації та демобілізації.

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Заступниця голови Тимчасової спеціальної комісії з питань захисту прав інвесторів, народний депутат Лариса Білозір підкреслила необхідність прийняття закону про мобілізацію №10449 для забезпечення перемоги.

«Вистачить ховати Уряду голову в пісок і працювати над нормативно-правовими актами і над законами, які вони повинні внести в Раду найближчим часом», – сказала Білозір.

За її словами, у росіян сім разів більше особового складу, ніж у українських військових.

За її словами, військове керівництво країни звернулося до народних депутатів з закликом підтримати законопроект про мобілізацію в тому вигляді, який підтримав відповідний Комітет. Усі необхідні правки до законопроекту були схвалені конституційною більшістю.

Паралельно із законопроектом про мобілізацію була внесена постанова, яка також отримала підтримку у залі. Усі правки були підтримані конституційною більшістю.

«Депутати підготували постанову, яка сьогодні теж була внесена в залу, проголосована, яка зобов’язує Уряд додатково до мобілізаційного законопроекту, який стане законом, підготувати закони по ротації, по демобілізації: якісні, гарні закони, які передбачатимуть можливість нашим хлопцям відпочивати, демобілізовуватися при потребі, розробити ефективні механізми, також питання медичної допомоги, соціальної, питання реабілітації».

Основним пунктом постанови стало питання про матеріальне забезпечення військовослужбовців, які перебувають на лінії зіткнення та перебувають у перших рядах оборони держави. Як раніше ми писали, військовослужбовці «на нулі» зможуть отримати доплату в розмірі 70 тисяч гривень.

«Головний пункт був – матеріальне забезпечення військових, які на лінії зіткнення, які в перших рядах оборони держави. І також зобов’язали конкретно в цій постанові розробити законопроект або нормативно-правовий акт про доплату в 70 тисяч гривень до того фінансового забезпечення, яке вже отримують військові, які на передньому фланзі», – додала Білозір.

Нагадаємо, Уряд затвердив доплату у 70 тисяч гривень військовим, які виконують бойові завдання на першій лінії.

Раніше Верховна Рада ухвалила закон про посилення мобілізації.

Також ми писали, що закон про мобілізацію передбачає перегляд порядку бронювання працівників і бронювання власників критично важливих бізнесів.

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