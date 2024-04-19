«Це вендета» – українські воїни вперше збили Ту-22М3, тепер на черзі Ту-95

Також наші воїни вперше збили ще і дві ракети Х-22, які випустив цей літак.

Стратегічний ракетоносець-бомбардувальник Ту-22М3, з якого російські військові здійснювали обстріли території України, був знищений зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил ЗСУ у взаємодії з Головним управлінням розвідки.

У Повітряних силах нагадують, що Ту-22М3 є «носієм крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б’ють по мирних українських містах».

«Це вендета за те, що російська стратегічна авіація атакувала сьогодні наші мирні міста, де загинули цивільні люди», – сказав в ефірі «Радіо Свобода» речник Повітряних сил Ілля Євлаш.

«Це вперше, коли наші Повітряні сили спільно з нашими партнерами з ГУР, з іншими силами оборони змогли збити літак Ту-22М3 стратегічної авіації. І вперше збили ще і дві ракети Х-22, які випустив цей літак. Звісно, що це комбо. Сьогодні в російських пропагандистських ЗМІ чорний день. Я думаю, вони сьогодні там будуть дуже-дуже не раді. Все буває вперше. Ми вперше збили свого часу «Кинджал», вперше збили «Циркон». Зараз ось вперше збили Ту-22. Ну, чекаємо тепер на Ту-95», – відзначив Ілля Євлаш.

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