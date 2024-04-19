«Это вендетта» – украинские воины впервые сбили Ту-22М3, теперь на очереди Ту-95

Также наши воины впервые сбили еще две ракеты Х-22, которые выпустил этот самолет.

Стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, из которого российские военные совершали обстрелы территории Украины, был уничтожен зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил ВСУ во взаимодействии с Главным управлением разведки.

В Воздушных силах напоминают, что Ту-22М3 является «носителем крылатых ракет Х-22, которыми российские террористы бьют по мирным украинским городам».

«Это вендетта за то, что российская стратегическая авиация атаковала сегодня наши мирные города, где погибли гражданские люди», – сказал в эфире «Радио Свобода» спикер Воздушных сил Илья Евлаш.

«Это впервые, когда наши Воздушные силы совместно с нашими партнерами из ГУР, с другими силами обороны смогли сбить самолет Ту-22М3 стратегической авиации. И впервые сбили еще и две ракеты Х-22, которые выпустил этот самолет. Естественно, что это комбо. Сегодня у российских пропагандистских СМИ черный день. Я думаю, они сегодня там будут очень-очень рады. Все бывает впервые. Мы впервые сбили в свое время «Кинжал», впервые сбили «Циркон». Сейчас вот впервые сбили Ту-22. Ну, ждем теперь Ту-95», – отметил Илья Евлаш.

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