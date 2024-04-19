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Допомагала ухилянтам: на Хмельниччині на хабарі погоріла голова ВЛК

23:12, 19 квітня 2024
Посадовиця організувала схему вимагання грошових коштів з осіб, які підлягають мобілізації.
Допомагала ухилянтам: на Хмельниччині на хабарі погоріла голова ВЛК
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Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що на Хмельниччині правоохоронці викрили на хабарництві голову військово-лікарської комісії. Про це поінформували у пресслужбі відомства.

Посадовиця організувала схему вимагання грошових коштів з осіб, які підлягають мобілізації, за визнання їх обмежено придатними до військової служби.

Правоохоронці задокументували факт отримання головою ВЛК грошової винагороди за визнання місцевого жителя, який підлягає мобілізації, обмежено придатним, що дає підстави для відтермінування призову за станом здоров’я.

Наразі посадовиці вже оголосили підозру. На період розслідування суд взяв її під варту із можливістю внесення застави.

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