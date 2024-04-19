Помогала уклонистам: на Хмельнитчине на взятке погорела голова ВВК

Чиновница организовала схему вымогательства денежных средств с лиц, подлежащих мобилизации.

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что в Хмельницкой области правоохранители разоблачили на взяточничестве главу военно-врачебной комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Чиновница организовала схему вымогательства денежных средств с лиц, подлежащих мобилизации, за признание их ограниченно пригодными к военной службе.

Правоохранители задокументировали факт получения председателем ВЛК денежного вознаграждения за признание местного жителя, подлежащего мобилизации, ограниченно пригодным, что дает основания для отсрочки призыва по состоянию здоровья.

В настоящее время должностному лицу уже объявили подозрение. В период расследования суд взял ее под стражу с возможностью внесения залога.

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