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Как исправить неправильную запись в бумажной трудовой книжке

21:54, 19 апреля 2024
Работодатель по требованию работника обязан вносить в трудовую книжку, хранящуюся у работника, записи о принятии на работу, переводе и увольнении, поощрения и награды за успехи в работе.
Как исправить неправильную запись в бумажной трудовой книжке
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Гоструда сообщает, как сейчас исправить неправильную запись в бумажной трудовой книжке.

Отмечается, что согласно ст. 48 Кодекса законов о труде Украины учет трудовой деятельности работника осуществляется в электронной форме в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования в порядке, определенном Законом Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

По требованию работника, впервые принимаемого на работу, трудовая книжка оформляется работодателем в обязательном порядке не позднее пяти дней после принятия на работу.

Работодатель по требованию работника обязан вносить в трудовую книжку, хранящуюся у работника, записи о принятии на работу, переводе и увольнении, поощрения и награды за успехи в работе.

Порядок ведения трудовых книжек определяется Кабинетом министров Украины.

Согласно п. 2.6 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников, утвержденного Приказом Министерства труда Украины, Министерства юстиции Украины, Министерства социальной защиты населения Украины от 29.07.1993 года №58 в случае обнаружения неправильной или неточной записи сведений о работе, переводе, а также о награждении и поощрении и т.п., исправление выполняется владельцем или уполномоченным им органом, где была сделана соответствующая запись.

Владелец или уполномоченный им орган по новому месту работы обязан предоставить работнику в этом необходимую помощь.

Согласно п.2.8 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников, утвержденного Приказом Министерства труда Украины, Министерства юстиции Украины, Министерства социальной защиты населения Украины от 29.07.1993 года №58 если предприятие, сделавшее неправильную или неточную запись, ликвидировано, соответствующая запись делается правопреемником и удостоверяется печатью, а в случае его отсутствия – вышестоящей организацией, которой было подчинено предприятие, а в случае его отсутствия – облархивом, госархивом Киева.

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