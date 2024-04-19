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Як виправити неправильний запис в паперовій трудовій книжці

21:54, 19 квітня 2024
Роботодавець на вимогу працівника зобов’язаний вносити до трудової книжки, що зберігається у працівника, записи про прийняття на роботу, переведення та звільнення, заохочення та нагороди за успіхи в роботі.
Як виправити неправильний запис в паперовій трудовій книжці
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Держпраці повідомляє, як зараз виправити неправильний запис в паперовій трудовій книжці.

Зазначається, що відповідно до ст. 48 Кодексу законів про працю України облік трудової діяльності працівника здійснюється в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування у порядку, визначеному Законом України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

На вимогу працівника, який вперше приймається на роботу, трудова книжка оформляється роботодавцем в обов’язковому порядку не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу.

Роботодавець на вимогу працівника зобов’язаний вносити до трудової книжки, що зберігається у працівника, записи про прийняття на роботу, переведення та звільнення, заохочення та нагороди за успіхи в роботі.

Порядок ведення трудових книжок визначається Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до п. 2.6 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженого Наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 року №58 у  разі виявлення  неправильного  або  неточного  запису відомостей  про  роботу,  переведення, а також про нагородження та заохочення тощо,    виправлення    виконується    власником    або уповноваженим ним органом,  де було  зроблено  відповідний  запис.

Власник або   уповноважений  ним  орган  за  новим  місцем  роботи зобов’язаний надати працівнику в цьому необхідну допомогу.

Згідно з п.2.8 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженого Наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 року №58 якщо підприємство, яке зробило неправильний або неточний запис, ліквідоване,  відповідний запис робиться правонаступником і засвідчується печаткою,  а в разі його відсутності  –  вищестоящою організацією, якій було підпорядковане підприємство, а в разі його відсутності – облархівом,   держархівом Києва.

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