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Кабмін звільнив Віталія Половенка з посади заступника міністра оборони

17:26, 23 квітня 2024
Віталій Половенко був на посаді з 1 грудня 2023 року.
Кабмін звільнив Віталія Половенка з посади заступника міністра оборони
Джерело фото: focus.ua
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Кабінет Міністрів України провів у вівторок, 23 квітня, засідання, на якому ухвалив кадрові рішення. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд ухвалив розпорядження:

Про звільнення

  • Половенка Віталія Миколайовича з посади заступника Міністра оборони України. Нагадаємо, що Віталій Половенко був призначений Кабінетом Міністрів України на посаду заступника Міністра оборони України 1 грудня 2023 року. У Збройних Силах із 15 липня 2000 року по теперішній час.
  • Лактіонової Тетяни Юріївни з посади заступника Голови Національної соціальної сервісної служби України.

Крім того, тимчасово покладено виконання обов’язків державного секретаря Міністерства у справах ветеранів України на Шаповалову Віту Вікторівну.

Погоджено призначення:

  • Мельника Михайла Івановича головою Сумської районної державної адміністрації Сумської області;
  • Гузинця Юрія Івановича заступником голови Закарпатської обласної державної адміністрації.

Погоджено звільнення Гузинця Юрія Івановича з посади голови Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області.

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