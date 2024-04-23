Кабмін звільнив Віталія Половенка з посади заступника міністра оборони

Кабінет Міністрів України провів у вівторок, 23 квітня, засідання, на якому ухвалив кадрові рішення. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
Уряд ухвалив розпорядження:
Про звільнення
Крім того, тимчасово покладено виконання обов’язків державного секретаря Міністерства у справах ветеранів України на Шаповалову Віту Вікторівну.
Погоджено призначення:
Погоджено звільнення Гузинця Юрія Івановича з посади голови Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області.
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