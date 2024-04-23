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Кабмин уволил Виталия Половенко с должности заместителя министра обороны

17:26, 23 апреля 2024
Виталий Половенко был в должности 1 декабря 2023 года.
Кабмин уволил Виталия Половенко с должности заместителя министра обороны
Источник фото: focus.ua
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Кабинет Министров Украины провел во вторник, 23 апреля, заседание, на котором принял кадровые решения. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Правительство приняло распоряжение:

Об увольнении

  • Половенко Виталия Николаевича с должности заместителя Министра обороны Украины. Напомним, что Виталий Половенко был назначен Кабинетом Министров Украины на должность заместителя Министра обороны Украины 1 декабря 2023 года. В Вооруженных Силах с 15 июля 2000 года по настоящее время.
  • Лактионовой Татьяны Юрьевны с должности заместителя Председателя Национальной социальной сервисной службы Украины

Кроме того, временно возложено исполнение обязанностей государственного секретаря Министерства по делам ветеранов Украины на Шаповалову Виту Викторовну.

Согласовано назначение:

  • Мельника Михаила Ивановича председателем Сумской районной государственной администрации Сумской области;
  • Гузинца Юрия Ивановича заместителем председателя Закарпатской областной государственной администрации.

Согласовано увольнение Гузинца Юрия Ивановича с должности председателя Ужгородской районной государственной администрации Закарпатской области.

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