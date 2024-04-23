Кабмин уволил Виталия Половенко с должности заместителя министра обороны

Кабинет Министров Украины провел во вторник, 23 апреля, заседание, на котором принял кадровые решения. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Правительство приняло распоряжение:
Об увольнении
Кроме того, временно возложено исполнение обязанностей государственного секретаря Министерства по делам ветеранов Украины на Шаповалову Виту Викторовну.
Согласовано назначение:
Согласовано увольнение Гузинца Юрия Ивановича с должности председателя Ужгородской районной государственной администрации Закарпатской области.
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