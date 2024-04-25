У Києві на одному із шляхопроводів обмежать рух транспорту

Обмеження руху пов’язане з обслуговуванням деформаційних швів.

Комунальна корпорація «Київавтодор» повідомила, що із 27 квітня до 10 червня на шляхопроводі на перетині проспектів Степана Бандери та Володимира Івасюка буде обмежений рух транспорту в обох напрямках.

Обмеження руху пов’язане з обслуговуванням деформаційних швів.

Для мінімізації незручностей рух транспорту обмежуватиметься у три етапи в обох напрямках:

1 етап: із 27 квітня до 10 травня – ремонт деформаційних швів у смугах руху громадського транспорту;

2 етап: з 11 травня до 25 травня – ремонт деформаційних швів у другій та третій смугах руху;

3 етап: із 26 травня до 10 червня – ремонт деформаційних швів у четвертій смузі руху.

Також зазначається, що для комплексного підходу до експлуатації мосту через р. Десенку розпочинаються роботи із заміни деформаційного шва. У зв’язку з чим частково обмежуватимуть рух першою смугою в напрямку з правого на лівий берег.

«КК «Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту», - заявили у компанії.

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