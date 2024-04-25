Практика судів
  1. В Україні

У Києві на одному із шляхопроводів обмежать рух транспорту

16:59, 25 квітня 2024
Обмеження руху пов’язане з обслуговуванням деформаційних швів.
У Києві на одному із шляхопроводів обмежать рух транспорту
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комунальна корпорація «Київавтодор» повідомила, що із 27 квітня до 10 червня на шляхопроводі на перетині проспектів Степана Бандери та Володимира Івасюка буде обмежений рух транспорту в обох напрямках.

Обмеження руху пов’язане з обслуговуванням деформаційних швів.

Для мінімізації незручностей рух транспорту обмежуватиметься у три етапи в обох напрямках:

1 етап: із 27 квітня до 10 травня – ремонт деформаційних швів у смугах руху громадського транспорту;

2 етап: з 11 травня до 25 травня – ремонт деформаційних швів у другій та третій смугах руху;

3 етап: із 26 травня до 10 червня – ремонт деформаційних швів у четвертій смузі руху.

Також зазначається, що для комплексного підходу до експлуатації мосту через р. Десенку розпочинаються роботи із заміни деформаційного шва. У зв’язку з чим частково обмежуватимуть рух першою смугою в напрямку з правого на лівий берег.

«КК «Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту», - заявили у компанії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада спростила відновлення виплати пенсій для кримчан і вирішила питання врахування страхового стажу, одержаного за кордоном

Для визначення права на пенсію враховуватиметься страховий стаж, одержаний в інших країнах, навіть якщо з цією країною не укладено угоду щодо пенсійного забезпечення.

Українські пенсіонери за кордоном повинні будуть раз на рік проходити фізичну ідентифікацію – Верховна Рада прийняла закон

Верховна Рада розширила підстави для припинення виплати пенсії і передбачила обов’язок пенсіонерів за кордоном проходити фізичну ідентифікацію.

НБУ готує низку кроків з валютної лібералізації в найближчі тижні – Андрій Пишний

Ці кроки будуть узгоджуватися із Стратегією пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.

Отримання паспортів чоловіками призовного віку за кордоном – які висновки можна зробити із заяв МЗС та постанови Кабміну

Як випливає із заяв МЗС і постанови Кабміну, обмеження на консульські послуги для чоловіків 18-60 років буде діяти, однак у деяких є шанс отримати паспорт шляхом пересилання за кордон.

З початку оголошення конкурсу на крісло судді КСУ за квотою з'їзду суддів подався лише один кандидат – РСУ

Залишається менше місяця для подачі документів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Павло Григорович
    Павло Григорович
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва