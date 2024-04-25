В Киеве на одном из путепроводов ограничат движение транспорта

Ограничение движения связано с обслуживанием деформационных швов.

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» сообщила, что с 27 апреля по 10 июня на путепроводе на пересечении проспектов Степана Бандеры и Владимира Ивасюка будет ограничено движение транспорта в обоих направлениях.

Ограничение движения связано с обслуживанием деформационных швов.

Для минимизации неудобств движение транспорта будет ограничиваться в три этапа в обоих направлениях:

1 этап: с 27 апреля по 10 мая – ремонт деформационных швов в полосах движения общественного транспорта;

2 этап: с 11 мая по 25 мая – ремонт деформационных швов во второй и третьей полосах движения;

3 этап: с 26 мая по 10 июня – ремонт деформационных швов в четвертой полосе движения.

Также отмечается, что для комплексного подхода к эксплуатации моста через Десенко начинаются работы по замене деформационного шва. В связи с чем будут частично ограничивать движение первой полосой в направлении с правого на левый берег.

«КК «Киевавтодор» извиняется за временные неудобства и просит учитывать ограничения при планировании маршрута», - заявили в компании.

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