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Міністерство захисту довкілля України отримало нову емблему та прапор

17:31, 26 квітня 2024
Указом Президента затверджено символи Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.
Міністерство захисту довкілля України отримало нову емблему та прапор
Джерело фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський затвердив емблему та прапор Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. Згідно з указом №243/2024, емблема міністерства представлена круглим блакитним щитом з жовтою облямівкою. У центрі щита розташовано невеликий Державний Герб України, навколо якого стилізовано зображено стебло рослини з листком у верхній правій частині щита, які відтіняються зеленим кольором.

Щодо прапора, він є прямокутним полотнищем блакитного кольору з двома рівновеликими горизонтальними смугами синього і жовтого кольорів у верхній лівій чверті. У центрі вільної частини прапора розміщено зображення емблеми Міністерства без щита. Висота емблеми становить половину ширини полотнища. Обидві сторони прапора ідентичні дзеркально.

Емблема та прапор Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України тепер є офіційними відмітними символами, які вказують на належність до відомства.

Джерело фото: president.gov.ua

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