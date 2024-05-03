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У Києві чоловік проник в автомобіль та підпалив його зсередини

11:10, 3 травня 2024
В результаті підпалу автомобіль вигорів вщент.
У Києві чоловік проник в автомобіль та підпалив його зсередини
Джерело фото: поліція Києва
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У столиці затримали чоловіка з Дніпропетровщини, якого підозрюють у підпалі автомобіля марки ВАЗ. Порушник проник до салону транспортного засобу через незачинені двері та запальничкою підпалив речі, що знаходились всередині. Внаслідок цього автомобіль згорів дотла. Чоловіку загрожує до десяти років ув'язнення. Про це повідомила поліція Києва.

Повідомлення про пожежу автомобіля надійшло до лінії 102 близько 23:00. На місце пригоди прибули працівники ДСНС та слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції. Вогонь було погашено, але машина була повністю знищена.

В поліції повідомили, що правоохоронці швидко встановили особу палія. Це 38-річний мешканець Дніпропетровської області, який раніше не мав судимості. Чоловік не намагався пояснити свої дії.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Затриманому оголошено підозру за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва, йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

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