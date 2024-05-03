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Чи оподатковується компенсація за пошкоджене чи знищене нерухоме майно громадянина: роз’яснення

12:58, 3 травня 2024
У податковій нагадали особливості оподаткування у період дії воєнного стану.
Чи оподатковується компенсація за пошкоджене чи знищене нерухоме майно громадянина: роз’яснення
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Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з ВПП пояснило, чи оподатковується компенсація за пошкоджене чи знищене нерухоме майно громадянина.

У відомстві зазначили, що не оподатковується дохід громадянина, отриманий як компенсація за пошкоджене чи знищене нерухоме майно відповідно до Закону № 2923-IX «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України» (далі – Закон № 2923).

Це передбачено п.п. 165.1.66 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), відповідно до якого до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума доходу, отриманого як компенсація за пошкоджений/знищений об’єкт нерухомого майна відповідно до Закону № 2923.

У податковій нагадали, що Законом України від 30 червня 2023 року № 3219-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану», який набрав чинності 01.08.2023, зокрема, внесені зміни до ст. 165 Кодексу, а саме: п. 165.1 доповнено новим п.п. 165.1.66.

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