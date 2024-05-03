Облагается ли налогом компенсация за поврежденное или уничтоженное недвижимое имущество гражданина: разъяснение

В налоговой напомнили особенности налогообложения в период действия военного положения.

Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с БНП объяснило, облагается ли компенсация за поврежденное или уничтоженное недвижимое имущество гражданина.

В ведомстве отметили, что не облагается налогом доход гражданина, полученный в качестве компенсации за поврежденное или уничтоженное недвижимое имущество в соответствии с Законом № 2923-IX «О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества вследствие боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией российской федерации против Украины и Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией российской федерации против Украины» (далее – Закон № 2923).

Это предусмотрено п.п. 165.1.66 п. 165.1 ст. 165 Налогового кодекса Украины (далее – Кодекс), согласно которому в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика не включается сумма дохода, полученного в качестве компенсации за поврежденный/уничтоженный объект недвижимого имущества в соответствии с Законом № 2923.

В налоговой напомнили, что Законом Украины от 30 июня 2023 года № 3219-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения», который вступил в силу 01.08.2023, в частности, внесены изменения в ст. 165 Кодекса, а именно: п. 165.1 дополнен новым п.п. 165.1.66

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