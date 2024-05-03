В Киеве мужчина проник в автомобиль и поджег его изнутри

В результате поджога автомобиль выгорел дотла.

Источник фото: полиция Киева

В столице задержали мужчину из Днепропетровской области, которого подозревают в поджоге автомобиля марки ВАЗ. Нарушитель проник в салон транспортного средства через незапертую дверь и зажигалкой поджег вещи, которые находились внутри. В результате автомобиль сгорел дотла. Мужчине грозит до десяти лет заключения. Об этом сообщила полиция Киева.

Сообщение о пожаре автомобиля поступило на линию 102 около 23:00. На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС и следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции. Огонь был потушен, но машина была полностью уничтожена.

В полиции сообщили, что правоохранители быстро установили личность поджигателя. Это 38-летний житель Днепропетровской области, который ранее не имел судимости. Мужчина не пытался объяснить свои действия.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено подозрение при процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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