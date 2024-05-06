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На Черкащині застілля закінчилось жорстоким вбивством

07:36, 6 травня 2024
Між чоловіками виникла сварка, у ході якої зловмисник наніс знайомому удари по голові.
На Черкащині застілля закінчилось жорстоким вбивством
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На Черкащині засуджено 30-річного жителя м. Канева за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, в березні минулого року під час застілля обвинувачений, розпиваючи алкогольні напої із своїм знайомим, на ґрунті неприязних відносин, між ними виникла сварка, у ході якої зловмисник наніс чоловікові  удари по голові.

Унаслідок отриманих тілесних ушкоджень 39-річний чоловік помер у реанімаційному відділенні місцевої лікарні, не приходячи до свідомості.

Суд визнав обвинуваченого винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, та призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 7 років 2 місяців.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

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