В Черкасской области застолье закончилось жестоким убийством

Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес знакомому удары по голове.

В Черкасской области осужден 30-летний житель г. Канева по факту нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, в марте прошлого года во время застолья обвиняемый, распивая алкогольные напитки со своим знакомым, на почве неприязненных отношений, между ними возникла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес мужчине удары по голове.

В результате полученных телесных повреждений 39-летний мужчина скончался в реанимационном отделении местной больницы, не приходя в сознание.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовного правонарушения и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 2 месяцев.

До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.