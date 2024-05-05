Іноземні власники облігацій хочуть відновити виплати боргів України

Україна готується до початку перемовин щодо повернення боргів.

Джерело фото: 24 Канал

Група компаній-власників облігацій хоче відновити виплати боргів України, які були призупинені внаслідок розпочатого вторгнення у 2022 році. Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на джерела.

За інформацією видання, група іноземних власників облігацій, включаючи BlackRock і Pimco, планує вести переговори з урядом України з метою відновлення виплат відсотків за боргом уже наступного року. Ця група тримає близько п'ятої частини неоплачених єврооблігацій України на 20 мільярдів доларів.

Укладення угоди про відновлення виплат передбачає списання значної частини непогашеного боргу країни. Деякі власники облігацій у групі вже обговорили свої плани з високопосадовцями в уряді України.

Тим часом, Україна готується до початку перемовин у цьому питанні і намагається залучити до цього уряд США та інші країни.

Однак, США та їхні союзники виражають стурбованість, що кошти платників податків можуть потрапити у власників облігацій, якщо Україна відновить будь-який вид обслуговування боргу. Також вони висловили занепокоєння, що власники облігацій можуть отримати виплати раніше за них.

Власники облігацій сподіваються отримати до 500 млн доларів щорічних процентних платежів після укладання угоди про списання боргу. Існують пропозиції використати заморожені російські активи для погашення частини заборгованості, однак ця ідея поки не має підтримки від Міжнародного валютного фонду і кількох країн "Великої сімки".

Згідно з WSJ, у випадку відсутності угоди Україна може оголосити дефолт після закінчення боргових канікул у серпні.

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