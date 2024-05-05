Иностранные держатели облигаций хотят возобновить выплаты долгов Украины

Украина готовится к началу переговоров по возврату долгов.

Источник фото: 24 Канал

Группа компаний-владельцев облигаций хочет возобновить выплаты долгов Украины, которые были приостановлены в результате начавшегося вторжения в 2022 году. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, группа иностранных держателей облигаций, включая BlackRock и Pimco, планирует вести переговоры с правительством Украины с целью возобновления выплат процентов по долгу уже в следующем году. Эта группа держит около пятой части неоплаченных еврооблигаций Украины на 20 миллиардов долларов.

Заключение соглашения о возобновлении выплат предусматривает списание значительной части непогашенного долга страны. Некоторые держатели облигаций в группе уже обсудили свои планы с высокопоставленными чиновниками в правительстве Украины.

Между тем, Украина готовится к началу переговоров в этом вопросе и пытается привлечь к этому правительство США и другие страны.

Однако, США и их союзники выражают обеспокоенность, что средства налогоплательщиков могут попасть у владельцев облигаций, если Украина возобновит любой вид обслуживания долга. Также они выразили обеспокоенность, что держатели облигаций могут получить выплаты раньше них.

Владельцы облигаций надеются получить до 500 млн долларов ежегодных процентных платежей после заключения соглашения о списании долга. Существуют предложения использовать замороженные российские активы для погашения части задолженности, однако эта идея пока не имеет поддержки от Международного валютного фонда и нескольких стран «Большой семерки».

Согласно WSJ, в случае отсутствия соглашения Украина может объявить дефолт после окончания долговых каникул в августе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.