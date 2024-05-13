У центрі Києва можливі обмеження руху транспорту

Через охоронні заходи 14-15 травня в центрі Києва можуть тимчасово обмежити рух транспорту.

Управління державної охорони України повідомило про тимчасові обмеження руху в центральній частині Києва 14-15 травня з приводу проведення охоронних заходів.

Зазначається, що військовослужбовці Управління державної охорони України мають право спільно з відповідними підрозділами Національної поліції тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів та пішоходів на вулицях і дорогах міста. Це може стосуватися перебування автомобільного транспорту глав іноземних держав, парламентів і урядів, а також керівників міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій під час їхнього офіційного візиту до України.

Ці заходи здійснюються в рамках дотримання встановлених законом процедур і правил, відповідно до статті 18 пункту 3 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» і Указу Президента України від 3 жовтня 2006 року №815/2006 "Про впорядкування застосування тимчасових обмежень або заборони дорожнього руху».

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