В центре Киева возможны ограничения движения транспорта

Из-за охранных мероприятий 14-15 мая в центре Киева могут временно ограничить движение транспорта.

Управление государственной охраны Украины сообщило о временных ограничениях движения в центральной части Киева 14-15 мая по поводу проведения охранных мероприятий.

Отмечается, что военнослужащие Управления государственной охраны Украины имеют право совместно с соответствующими подразделениями Национальной полиции временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах города. Это может касаться пребывания автомобильного транспорта глав иностранных государств, парламентов и правительств, а также руководителей международных межправительственных организаций и иностранных делегаций во время их официального визита в Украину.

Эти меры осуществляются в рамках соблюдения установленных законом процедур и правил, в соответствии со статьей 18 пункта 3 Закона Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц» и Указа Президента Украины от 3 октября 2006 года №815/2006 «Об упорядочении применения временных ограничений или запрета дорожного движения».

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