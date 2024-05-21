На Київщині керівника підприємства підозрюють у постачанні неякісного військового одягу

У Київській області затримали керівника за підозрою у хабарництві у справі про постачання неякісного військового одягу.

Джерело фото: pol.kyivregion

Правоохоронні повідомили про підозру керівнику підприємства за сприяння у постачанні неякісного військового одягу. За даними слідства, директор підприємства передав грошову вигоду в розмірі 4 тисяч доларів голові приймальної комісії військової частини. Ця сума мала на меті забезпечити «владнання» питання з приводу постачання неякісного товару, а також надати свідоцтво про відповідність уніформи. Про це повідомила поліція Київської області.

Фігурант намагався уникнути штрафних санкцій за невиконання договору на загальну суму понад 23 мільйони гривень. Однак голова приймальної комісії повідомив правоохоронців про отримання неправомірної вигоди.

Після надання хабара підозрюваного затримали та доставили до ізолятора тимчасового тримання. Досудове розслідування проводиться за оперативного супроводу Головного відділу внутрішньої та власної безпеки "Центр" Державної прикордонної служби України.

Правоохоронці повідомили фігуранту про підозру за фактом пропозиції та надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище. За вчинені дії загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років згідно з частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.