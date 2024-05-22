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Послуга подачі заяв у міжнародний Реєстр збитків доступна через портал «Дія»

07:18, 22 травня 2024
Доступ до послуги мають українці, які вже мають Акт про пошкоджене майно від місцевої влади.
Послуга подачі заяв у міжнародний Реєстр збитків доступна через портал «Дія»
Джерело фото: mrpl.city
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Міністр цифрової трансформації України Михайло Федеров розповів про запуск послуги подачі заяв у міжнародний Реєстр збитків через портал «Дія». Ця ініціатива робить процес подання заяв про завдані збитки від російської агресії ще простішим.

«Ваша домівка постраждала від російської агресії — подавайте через Дію заяви в міжнародний Реєстр збитків та пришвидшуйте запуск компенсаційного механізму. Тепер послуга доступна і в застосунку, і на порталі Дія» - зазначено у повідомленні.

Дані, які будуть внесені до Реєстру, стануть основою для майбутніх репарацій, які Росія має виплатити за всі завдані збитки та злочини. Тому мешканцям, чиї будинки пошкоджені, радять обов'язково подати заяву.

Наразі доступ до послуги мають українці, які вже мають Акт про пошкоджене майно від місцевої влади, здебільшого це ті, хто вже звертався за допомогою через програму «єВідновлення» на порталі «Дія». У майбутньому подати заяву в міжнародний Реєстр збитків зможуть і ті, хто не мають акта, зокрема, якщо їхні будинки знаходяться на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій.

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