Услуга подачи заявлений в международный Реестр убытков доступна через портал «Дія»

Доступ к услуге имеют украинцы, которые уже имеют Акт о поврежденном имуществе от местных властей.

Источник фото: mrpl.city

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федеров рассказал о запуске услуги подачи заявлений в международный Реестр убытков через портал «Дія». Эта инициатива делает процесс подачи заявлений о нанесенном ущербе от российской агрессии еще проще.

«Ваш дом пострадал от российской агрессии - подавайте через Дію заявления в международный Реестр убытков и ускоряйте запуск компенсационного механизма. Теперь услуга доступна и в приложении, и на портале Дія", - говорится в сообщении.

Данные, которые будут внесены в Реестр, станут основой для будущих репараций, которые Россия должна выплатить за все нанесенные убытки и преступления. Поэтому жителям, чьи дома повреждены, советуют обязательно подать заявление.

Сейчас доступ к услуге имеют украинцы, которые уже имеют Акт о поврежденном имуществе от местной власти, в основном это те, кто уже обращался за помощью через программу «еВідновлення» на портале «Дія». В будущем подать заявление в международный Реестр убытков смогут и те, кто не имеют акта, в частности, если их дома находятся на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.