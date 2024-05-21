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На Киевщине руководителя предприятия подозревают в поставке некачественной военной одежды

23:48, 21 мая 2024
В Киевской области задержали руководителя по подозрению во взяточничестве по делу о поставках некачественной военной одежды.
На Киевщине руководителя предприятия подозревают в поставке некачественной военной одежды
Источник фото: pol.kyivregion
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Правоохранительные сообщили о подозрении руководителю предприятия за содействие в поставке некачественной военной одежды. По данным следствия, директор предприятия передал денежную выгоду в размере 4 тысяч долларов председателю приемной комиссии воинской части. Эта сумма имела целью обеспечить «улаживание» вопроса по поводу поставки некачественного товара, а также предоставить свидетельство о соответствии униформы. Об этом сообщила полиция Киевской области.

Фигурант пытался избежать штрафных санкций за невыполнение договора на общую сумму более 23 миллионов гривен. Однако председатель приемной комиссии сообщил правоохранителям о получении неправомерной выгоды.

После предоставления взятки подозреваемого задержали и доставили в изолятор временного содержания. Досудебное расследование проводится при оперативном сопровождении Главного отдела внутренней и собственной безопасности «Центр» Государственной пограничной службы Украины.

Правоохранители сообщили фигуранту о подозрении по факту предложения и предоставления неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение. За совершенные действия грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет согласно части 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины.

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