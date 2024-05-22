На автодорозі Київ – Харків у масштабній ДТП зіштовхнулося одразу чотири автомобілі

Наслідком порушення ПДР стала ДТП за участі одразу чотирьох транспортних засобів.

На автодорозі Київ — Харків наслідком порушення ПДР стала ДТП за участі одразу чотирьох транспортних засобів. Про це повідомили у Патрульній поліції Київської області.

Як зазначається, ДТП сталася у середу, 22 травня, вранці. Правоохоронці які прибули на місце інциденту встановили, що водій авто Renault Trafic не дотримався безпечної дистанції та, як наслідок, здійснив зіткнення з автомобілем Kia Magentis. Через неконтрольований рух цих транспортних засобів, пошкоджень зазнали ще два автомобілі – Toyota Corolla та Dodge Grand Caravan, зазначають у поліції.

На щастя, ДТП обійшлася без потерпілих.

Відтак, патрульні, отримавши пояснення всіх водіїв та склавши схему ДТП, склали на водія авто Renault протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

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