На автодороге Киев – Харьков в масштабном ДТП столкнулось сразу четыре автомобиля

Следствием нарушения ПДД стало ДТП с участием сразу четырех транспортных средств.

На автодороге Киев — Харьков следствием нарушения ПДД стало ДТП с участием сразу четырех транспортных средств. Об этом сообщили в Патрульной полиции Киевской области.

Как отмечается, ДТП произошло в среду, 22 мая, утром. Прибывшие на место инцидента правоохранители установили, что водитель авто Renault Trafic не придержался безопасной дистанции и, как следствие, совершил столкновение с автомобилем Kia Magentis. Из-за неконтролируемого движения этих транспортных средств повреждения получили еще два автомобиля – Toyota Corolla и Dodge Grand Caravan, отмечают в полиции.

К счастью, ДТП обошлось без пострадавших.

Следовательно, патрульные, получив объяснение всех водителей и составив схему ДТП, составили на водителя авто Renault протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, что повлекло к ДТП) КУоАП.

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