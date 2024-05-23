Українські ІТ-розробники запропонували бойову систему DELTA

Система DELTА дозволяє бачити поле бою в режимі реального часу.

Джерело фото: mil.gov.ua

Українські розробники на ІТ-конференції DOU Day 2024 презентували бойову систему DELTА, що дозволяє планувати операції та бачити поле бою в режимі реального часу, обмінюватися інформацією в межах підрозділу, бригади, угруповання, а за потреби — і з союзниками. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Ми пропагуємо екосистемний підхід до використання IT-рішень в армії. Ми розбудовуємо інтеграційну платформу, яка дозволить використовувати всі інструменти для швидкого знищення ворога – від його виявлення до ураження, а також планування використання власних сил», — наголосив майор Центру інновацій Артем Мартиненко.

Розробники розповіли про екосистему продуктів DELTA та останні інноваційні сервіси, які оцифровують стандарти НАТО для планування операцій. Зокрема, мова йшла про технологію DroneID — це інтеграція вітчизняних дронів в систему.

«Екосистема продуктів DELTA постійно розширюється та дає все більше функціоналу для наших військових. Залучення цивільної ІТ-спільноти до розробок військового середовища вкрай необхідне – ми маємо рухатися разом. Цікавість до українських продуктів та долучення до їх створення – результат, якого ми прагнемо. DELTA змінює правила гри у цій війні», – прокоментувала заступниця Міністра оборони Катерина Черногоренко.

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