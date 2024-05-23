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У Києві чоловік підпалив двері сусідам через шум від ремонту

00:08, 23 травня 2024
Київські поліцейські затримали палія, який зізнався, що йому заважав шум від ремонту у квартирі.
У Києві чоловік підпалив двері сусідам через шум від ремонту
Джерело фото: UA.KyivPolice
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У Києві поліцейські затримали чоловіка, який підпалив сусіду двері через шум у квартирі. Про це повідомила поліція Києва.

До поліції надійшло повідомлення  від місцевого мешканця, про те що хтось підпалив вхідні двері до його квартири у Солом’янському районі. На місці події співробітники кримінальної поліції встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетний 57-річний мешканець цього ж будинку.

Порушник, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, пояснив такі дії тим, що був незадоволений шумом від ремонту, що проводився у квартирі потерпілого, та таким чином вирішив йому помститися.

Правоохоронці затримали палія у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру за ч. 2. ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

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