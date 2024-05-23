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В Киеве мужчина поджег двери соседям из-за шума от ремонта

00:08, 23 мая 2024
Киевские полицейские задержали поджигателя, который признался, что ему мешал шум от ремонта в квартире.
В Киеве мужчина поджег двери соседям из-за шума от ремонта
Источник фото: UA.KyivPolice
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В Киеве полицейские задержали мужчину, который поджег соседу дверь из-за шума в квартире. Об этом сообщила полиция Киева.

В полицию поступило сообщение от местного жителя, о том что кто-то поджег входную дверь в его квартиру в Соломенском районе. На месте происшествия сотрудники криминальной полиции установили, что к совершению уголовного преступления причастен 57-летний житель этого же дома.

Нарушитель, который ранее не привлекался к уголовной ответственности, объяснил такие действия тем, что был недоволен шумом от ремонта, который проводился в квартире потерпевшего, и таким образом решил ему отомстить.

Правоохранители задержали поджигателя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщили ему о подозрении по ч. 2. ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

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