Украинские ИТ-разработчики предложили боевую систему DELTA

Система DELTА позволяет видеть поле боя в режиме реального времени.

Источник фото: mil.gov.ua

Украинские разработчики на ІТ-конференции DOU Day 2024 презентовали боевую систему DELTА, которая позволяет планировать операции и видеть поле боя в режиме реального времени, обмениваться информацией в пределах подразделения, бригады, группировки, а при необходимости - и с союзниками. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«Мы пропагандируем экосистемный подход к использованию IT-решений в армии. Мы развиваем интеграционную платформу, которая позволит использовать все инструменты для быстрого уничтожения врага - от его обнаружения до поражения, а также планирования использования собственных сил», - отметил майор Центра инноваций Артем Мартыненко.

Разработчики рассказали об экосистеме продуктов DELTA и последних инновационных сервисах, которые оцифровывают стандарты НАТО для планирования операций. В частности, речь шла о технологии DroneID - это интеграция отечественных дронов в систему.

«Экосистема продуктов DELTA постоянно расширяется и дает все больше функционала для наших военных. Привлечение гражданского ИТ-сообщества к разработкам военной среды крайне необходимо - мы должны двигаться вместе. Интерес к украинским продуктам и приобщение к их созданию - результат, к которому мы стремимся. DELTA меняет правила игры в этой войне», - прокомментировала заместитель Министра обороны Екатерина Черногоренко.

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